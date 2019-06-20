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Экономика

Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий

Владимир Путин. Кадр 1tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии затронул тему размера пенсий. Он рассказал об индексации выплат, в том числе военным пенсионерам. 
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По словам Владимира Путина, достойный размер пенсий – один из приоритетов государства. Президент напомнил, что в этом году выплаты по старости индексируются на 7,05% при инфляции прошлого года в 3,4%.

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Прямая линия с Путиным

Сюжеты Прямая линия с Путиным

Путин в ходе прямой линии отметил, что 1 апреля размер социальных и государственных пенсий был увеличен на 2%. "С 1 октября будут повышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышением денежного довольствия военнослужащих", – сказал он.

На улучшение жизни граждан направлены национальные проекты, подчеркнул российский лидер. По его словам, основной способ решения проблемы – повысить производительность труда.

Путин признал, что доходы населения снизились, но в последнее время начали восстанавливаться. Президент напомнил о повышении минимального размера оплаты труда, которое коснулось десятков миллионов человек.

Прямая линия – 2019 стала для Владимира Путина 17-й. Мероприятие проходит в столичном Гостином дворе. Россияне задали президенту более полутора миллиона вопросов. Больше всего их заботят проблемы социальной сферы, образования, малого и среднего бизнеса, ЖКХ, размер пенсий и зарплат.

Граждане жалуются на невозможность достучаться до чиновников на местах. Как и в прошлом году, глава государства в режиме онлайн выходит на связь с членами правительства и руководителями регионов для уточнения ситуации и дачи поручений.

Автор: Иван Поляков20 июня 2019, 12:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не смотрю больше.не слушаю больше и больше не верю. Просто выживаю,кручусь,вернусь......
Гость
Ответить
Падаль мира опять лапшу вешает!
Джигарханян
Ответить
Пусть пенсионный возраст уменьшит! Одна трескотня 20 лет и тотальный рост цен на все!
1

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