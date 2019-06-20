Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
По словам Владимира Путина, достойный размер пенсий – один из приоритетов
государства. Президент напомнил, что в этом году выплаты по старости
индексируются на 7,05% при инфляции прошлого года в 3,4%.
Путин в ходе прямой линии отметил, что 1 апреля размер социальных и государственных пенсий был увеличен на 2%. "С 1 октября будут повышены пенсии на 4,3% военным пенсионерам с одновременным повышением денежного довольствия военнослужащих", – сказал он.
На улучшение жизни граждан направлены национальные проекты, подчеркнул российский лидер. По его словам, основной способ решения проблемы – повысить производительность труда.
Путин признал, что доходы населения снизились, но в последнее время начали восстанавливаться. Президент напомнил о повышении минимального размера оплаты труда, которое коснулось десятков миллионов человек.
Прямая линия – 2019 стала для Владимира Путина 17-й. Мероприятие проходит в столичном Гостином дворе. Россияне задали президенту более полутора миллиона вопросов. Больше всего их заботят проблемы социальной сферы, образования, малого и среднего бизнеса, ЖКХ, размер пенсий и зарплат.
Граждане жалуются на невозможность достучаться до чиновников на местах. Как и в прошлом году, глава государства в режиме онлайн выходит на связь с членами правительства и руководителями регионов для уточнения ситуации и дачи поручений.
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