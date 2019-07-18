Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время

Ко второму чтению законопроекта о льготах для плодово-ягодной продукции в качестве поправки будет предложено поднять налог на добавленную стоимость до 20% для пальмового масла. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступившие благодаря этому в бюджет средства направят на поддержку российских производителей молочной продукции.



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