Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время

По его словам, такую меру поддерживают все фракции нижней
палаты. "Надеемся, что это решение может быть принято уже до конца
весенней сессии", – сказал спикер Госдумы журналистам.
Полученные от реализации этой меры средства позволят бюджету получить дополнительные средства, которые можно направить на поддержку производителей молока. "С тем, чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой – чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан", – пояснил Володин.
В своем решении парламентарии руководствуются запросом граждан, подчеркнул спикер Госдумы. Много обращений связано с тем, что люди недовольны широким использованием пальмового масла в пищевой отрасли, отметил Володин. По его словам, это снижает качество продукции, вытесняет с рынка настоящее молоко.
"Мы прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен. Если в прошлом году его рост составил более 20%, то после этого решения он станет замедляться", – сказал законодатель.
В четверг, 18 июля, прошел первое чтение законопроект о снижении до 10% НДС для плодово-ягодных культур.
Это сэкономит отрасли около 20 миллиардов рублей, прогнозируют в правительстве, а также даст российским производителям возможность увеличить объемы оборотных средств, направить их на создание новых садов.
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