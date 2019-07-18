Российские виноделы получат мощную поддержку от государства

Основная цель законопроекта – помочь российским виноделам и виноградарям, повысить их конкурентноспособность, отметил спикер
Госдумы Вячеслав Володин. "Мы формируем единый подход к правовому регулированию
оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устраняем правовые пробелы
в законодательстве", – пояснил он.
Председатель нижней палаты напомнил, что в ряде регионов – в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане и Ростовской области – виноградарство является одной из главных отраслей экономики. В отечественном виноделии работают более 85 тысяч человек, каждый гектар ежегодно проносит не менее 12 миллионов рублей в бюджеты и внебюджетные фонды, подчеркнул спикер Госдумы.
"В ходе подготовки ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с виноградарями и виноделами, и их предложения были учтены при его доработке", – отметил Володин.
Принятый во втором чтении документ относит виноделие к сельскохозяйственному производству. Также устанавливаются требования к ведению реестра виноградных насаждений, декларированию урожая, собранного для производства винодельческой продукции, определяются особенности лицензирования таких напитков.
На поддержку отечественных производителей направлен и законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. Документ был инициирован Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций нижней палаты.
Законопроект снижает НДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%. "Задача законопроекта – создать дополнительные условия для импортозамещения", – отметил спикер Госдумы.
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