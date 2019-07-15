Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 15 июля
Лента новостей
18:13
Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности
18:05
Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери
17:50
Остановила рак: Яковлева раскрыла помогающий ей жить секрет
17:44
В Парке Горького установили гигантскую фигуру известного музыканта
17:38
Измученного болью Шатунова отправили в Сочи
17:29
Заседание по делу главреда РИА Новости перенесли
16:53
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками
16:40
Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:12
Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
15:11
"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак
15:11
Назван лучший напиток для здоровья
14:53
"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала
14:51
Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений
14:49
Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП
14:45
Горный хрусталь: камень провидцев
14:37
Виторган поделился болью из-за смерти от рака
14:31
Знаменитая певица растаяла в объятиях Меган Маркл
14:24
Брошенная топ-модель разделась и показала свою киску
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года
13:54
Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром
13:43
Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой
13:43
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
13:42
В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги
13:20
Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
13:19
Синоптики обнадежили москвичей
13:00
Киркоров объявил о прибавлении в семействе
12:59
Head & Shoulders представляет новую экологичную упаковку
12:53
Как складывается неделя для российской валюты
12:35
Юлия Высоцкая об обреченности отношений: Все, это предел
12:25
Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь
12:19
Во всех магазинах России разрешат снимать наличные на кассе
12:05
Юлия Савичева рассекретила двухлетнюю дочь
12:05
Дерзкая Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств
11:42
Специалисты назвали безопасное куриное мясо
11:40
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
11:31
Покинувшая Россию Елена Ваенга назвала свою болезнь
11:20
Урганта жестко приложили за неграмотность в эфире (видео)
11:18
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
11:07
Россиянам могут предоставить еще один выходной
11:05
Гороскоп на неделю
10:59
"Глаз не отвести!": супруга Зеленского обескуражила очередным нарядом
10:57
Ребенку известной певицы сломали руку в роддоме
10:50
"Страшненькая": Лорак пропесочили за нелепый вид
10:41
Смертельная авария с микроавтобусом произошла в Якутии
10:30
Барановская откровенно о тайном замужестве
10:23
Нюша прицепила деду собачьи уши (видео)
10:05
"Красавишна!": народ обомлел от сексуальности Пеговой
09:59
Ротару отказалась от Крыма после наглой выходки
09:47
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
09:37
Кортеж Зеленского устроил ДТП с детьми
09:18
Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне
09:16
Загадочная Загитова положила конец пересудам
09:14
Учитель Путина погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
08:52
Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии
08:36
Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе
08:20
Стало известно о громком разрыве отношений Поклонской
06:17
Поведение бешеной фанатки с детьми выбило Билана из колеи
04:01
"Бабуля!": морщинистая Самбурская ужаснула своим внешним видом
02:24
"Так нельзя!": Бородина обозначила границы в общении для мужчины
00:11
"Самый благодарный слушатель!": сын Маликова одобрил игру отца
22:38
"Это очень сложно": Серябкина об измене
20:12
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года
17:59
"Гены не заткнешь": дочь Пугачевой очаровала зажигательным танцем
17:11
За затравленного Малахова встали горой
16:37
"Наш ответ бывшему": Богомолов крепко вмазал Виторгану
15:51
Известная поэтесса скончалась после продолжительной болезни
15:36
"Неуважение к людям": Нетребко возмутила дерзкой выходкой
14:58
"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением
14:25
Рудковская рассказала о самом большом страхе
13:36
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
13:28
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
13:03
"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены
12:31
Разъяренная Кудрявцева встала грудью за маленькую дочь
12:12
Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции
11:47
Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов
11:34
"Импортный ребенок": полуголая Штурм впервые показала внука
11:14
Бывшая невеста готовится нанести Тимати удар
11:06
"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге
10:58
"Не читайте до обеда газет": Лобода выступила с заявлением после скандала
10:41
"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
10:18
"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича
10:10
Нелепый Зеленский в красных труселях рассмешил народ
06:17
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
03:21
Маркл обвиняют шантаже принца Гарри
00:09
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
22:18
Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
20:04
Малахова попросили отставить в покое "беременную" от Киркорова миллиардершу
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года
16:51
Уголовница из Москвы "заминировала" вокзал
16:09
Раздетую Цымбалюк сняли во время неги с любовником и его дружками
15:21
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
15:09
Умер знаменитый хоккейный тренер
14:36
Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
14:12
Путин ловко отбил хамскую провокацию Зеленского
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
Раздетую Цымбалюк сняли во время неги с любовником и его дружками
Политика

Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента в среду, 18 июля, рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия документа ждут российские садоводы и фермеры. 
прочитано 322 раза

Председатель нижней палаты отметил, что законопроект снижает НДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%, на рассмотрение документ внесли главы всех думских фракций. "18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении", – сказал Володин.

ПО ТЕМЕ

Отечественные виноделы получат мощную поддержку от государства

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что проработать соответствующий вопрос поручил президент России Владимир Путин после встречи с садоводами. Решение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, отметил спикер Госдумы.

Володин указал на необходимость поддержки отечественных производителей и повышения доступности плодово-ягодной продукции. Спикер посетовал, что количество ввозимой продукции в 1,5 раза превышает собственное производство.

"Задача законопроекта – создать дополнительные условия для импортозамещения", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Вместе с Вячеславом Володиным проект закона внесли руководители фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Владимир Жириновский, "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

На поддержку отечественных производителей направлен и законопроект о предоставлении субсидий виноделам. Возмещаться будут недополученные доходы и затраты, связанные с производством и реализацией винограда, произведенных из него вин и виноматериалов.

Автор: 15 июля 2019, 17:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Долго не протянет": Зеленскому вынесли суровый вердикт
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
В России высмеяли бессильные США
Сделано заявление о распаде Украины

Шоу-бизнес

Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда
"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду
У Божены Рынской новое горе
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе

Интимное признание певицы
Шоу-бизнес

Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром

Звезда вела себя отвратительно

Шоу-бизнес

Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь

Девушка уже много лет живет в Австралии
Шоу-бизнес

Виторган поделился болью из-за смерти от рака

Актер показал архивное фото

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru