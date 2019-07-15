Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров

Председатель нижней палаты отметил, что законопроект снижает
НДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%, на рассмотрение документ внесли главы
всех думских фракций. "18 июля законопроект в приоритетном порядке будет
рассмотрен в первом чтении", – сказал Володин.
Он напомнил, что проработать соответствующий вопрос поручил президент России Владимир Путин после встречи с садоводами. Решение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, отметил спикер Госдумы.
Володин указал на необходимость поддержки отечественных производителей и повышения доступности плодово-ягодной продукции. Спикер посетовал, что количество ввозимой продукции в 1,5 раза превышает собственное производство.
"Задача законопроекта – создать дополнительные условия для импортозамещения", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Вместе с Вячеславом Володиным проект закона внесли руководители фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Владимир Жириновский, "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
На поддержку отечественных производителей направлен и законопроект о предоставлении субсидий виноделам. Возмещаться будут недополученные доходы и затраты, связанные с производством и реализацией винограда, произведенных из него вин и виноматериалов.
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