Расходы россиян возьмут под жесткий контроль

Инициативу предложило Минэкономразвития. Введение контроля за расходами россиян объясняют борьбой с теневой экономикой.

Министерство экономического развития готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Она признала, что это довольно "трепетная тема". По словам Паниной, подходить к ней нужно очень аккуратно. "Но первый шаг выявления теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов", – цитирует представителя Минэкономразвития РИА Новости.

Идея министерства заключается в том, что если человек тратит намного больше, чем зарабатывает официально, возможно, у него есть неучтенные доходы. В таком случае с них должен быть уплачен подоходный налог.

Один из чиновников финансово-экономического блока правительства признал, что пока больше вопросов, чем решений. По его словам, к теме контроля за расходами россиян нельзя подходить только с точки зрения доходов бюджета.

Напомним, в 2006 году сообщалось, что в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается идея контроля за крупными расходами россиян. Тогда целью введения меры называли борьбу с серыми зарплатами.