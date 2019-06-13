Чубайс придумал новый налог для россиян
Инициатива должна стимулировать промышленников снижать вредные выбросы. Ставки нового налога в предложенной концепции минимальны. Анатолий Чубайс отметил, что в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату наша страна должна создать систему государственного учета объемов выбросов и решить вопрос о внедрении нового налога, передает RT.
"Дальше начинается самый сложный вопрос – "углеродный налог", – цитирует председателя правления УК "Роснано" РИА ФАН. Он напомнил о ряде решений Евросоюза, согласно которым импортируемые в ЕС товары облагаются дополнительным налогом, если производители не удовлетворяют требованиям по выбросам углекислого газа.
Чубайс считает разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов, а уже после этого вводить налог, сообщает URA.ru. При этом председатель правления "Роснано" подчеркнул, что ставки нового налога нужно сделать "символическими".
По словам Чубайса, через пять-десять лет Россия может понять, что сама себе закрыла экспорт, в том числе регулируемый ОПЕК. "Это вещь очень болезненная", – заявил он о новом налоге.
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