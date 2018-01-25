Предприятия оборонки будут работать по-новому

К 2030 году доля продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна достичь 50%. Об этом в четверг, 25 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





По словам председателя нижней палаты, произойдет увеличение выпуска продукции в целом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Спикер напомнил, что в начале 1990-х годов была попытки сделать обратное – перевести высокотехнологичные предприятия ОПК на выпуск гражданской продукции, тем самым снизив объемы выпуска для нужд обороны.

В настоящий момент стоит задача увеличить сегмент гражданской продукции на предприятиях ОПК до соотношения 30 на 70, а к 2030 году выйти на равное соотношение.

Вопросы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса депутаты будут обсуждать на заседаниях профильной рабочей группы. Решение о ее создании было принято 25 января на Совете Госдумы. В сферу компетенции нового органа войдет анализ законодательства и выработка конкретных предложений по созданию благоприятных для диверсификации ОПК условий.





В состав рабочей группы войдут представители комитетов нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

На необходимость диверсификации предприятий ОПК обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения. По его словам, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонки должна достигнуть 30% к 2025 году

Как отметил Вячеслав Володин, необходимо провести работу в соответствии с поручением президента уже в ближайшие месяцы весенней сессии. "Проанализировать, какие существуют барьеры, проблемы, прежде всего в законодательстве, которые мешают диверсификации предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучить ситуацию с госзакупками", – сказал спикер.

