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Экономика

Европа готовит новую подлость Путину

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Подготовлены поправки в газовую директиву Евросоюза, согласно которым серьезно осложнится эксплуатация газопровода "Северный поток – 2". Даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы проект может не выйти на самоокупаемость.   
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Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу "Северного потока – 2". Возможно, он останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации, пишет "Коммерсантъ".

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По данным газеты, уже одобрены поправки к газовой директиве ЕС, которые сделают процедуру утверждения проекта длительной, сложной и трудно предсказуемой. Изменения в документ планируется внести 20 февраля. Новые нормы подготовлены противниками газопровода, которые фактически выполняют наказ Дональда Трампа – любыми методами помешать строительству трубы.

Чтобы уменьшить влияние из-за океана Германии, которая вступает за скорейший старт проекта, нужно заручиться поддержкой крупнейших европейских стран – как минимум Франции и Италии. Но сделать это не так-то просто: Париж неожиданно встал на сторону Вашингтона и начал вставлять палки в колеса российско-европейскому проекту.

Президент Франции Эммануэль Макрон даже не поехал на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубинной причиной бойкота эксперты называли газопровод "Северный поток – 2".

Против строительства также выступает Украина. В случае успешной реализации проекта она лишится статуса страны-транзитера и недополучит миллионы долларов в бюджет.

Автор: Александр Комаров18 февраля 2019, 11:34

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