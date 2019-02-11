Кремль приструнил побежавшего на Запад Лукашенко

Россия продолжает борьбу за Белоруссию. Посол страны в братской республике Михаил Бабич дал интервью одному из телеканалов, где довольно откровенно высказался о работе Запада по отрыву Минска от Москвы. По всей видимости, Кремль дал понять, что прекрасно осведомлен о бардаке, который развел Александр Лукашенко за 25 лет президентства.



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