Кремль приструнил побежавшего на Запад Лукашенко
По словам Бабича, западные страны на протяжении многих лет ведут хорошо спланированную системную работу. На нее выделены сотни миллионов долларов и евро через различные организации в сфере культуры, образования и гуманитарных проектов.
Посол России отметил, что при президентстве Лукашенко особое внимание Запад уделяет работе с молодым поколением, которое идеологически обрабатывают, в том числе путем искажения исторических фактов. Для этого используются современные информационные технологии, подчеркнул Бабич, добавив, что возможности западных центров хорошо известны по Грузии и Украине. Дипломат уверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией и Белоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом, экономическом и гуманитарном плане.
В последнее время отношения между Москвой и Минском осложнились. Александр Лукашенко недоволен тем, что Россия отказывается компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной отрасли, а Кремль – ходом интеграции двух стран в рамках Союзного государства.
Для шантажа России Лукашенко использует США и Китай. Недавно Минск объявил об увеличении количества американских дипломатов в братской республике. Что касается Пекина, то китайцы строят крупный индустриальный парк. Кроме того, белорусское руководство надеется на кредиты из Поднебесной.
Несколько раундов переговоров между Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в прошлом году ни к чему не привели. Следующая встреча состоится 13 февраля в Сочи. В Кремле отметили, что главы государств обсудят "спорные вопросы двусторонних отношений".
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