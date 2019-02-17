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Политика

Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель поставила точку в обсуждении вопроса об энергетическом сотрудничестве Европы с Россией, подчеркнув, что прерывать отношения никто не собирается. Реакция украинцев на это известие оказалась предсказуемой.
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"Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – подчеркнула Ангела Меркель во время панельной дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене. Она рассказала, что отношения европейских столиц и Москвы начали меняться после 2014 года, однако от такой политики необходимо отказаться.

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В первую очередь, речь идет о сотрудничестве в энергетическом секторе. В частности, США пытаются заблокировать проект "Северного потока-2", благодаря которому европейские страны будут получать российский природный газ с минимальными издержками.

Вместо него Вашингтон предлагает свой сжиженный, но уже дороже. Более того, американская сторона уже подготовила санкции, которые должны помешать газопроводу и угрожают в том числе и европейским кампаниям, занятым на строительстве. Однако отказываться от "Северного потока-2" Германия не собирается. "Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером", – уверила канцлер Германии. Таким образом, и Путин продолжает оставаться для нее важным экономическим союзником и политическим партнером.

Большинство экспертов заметили, что позиция Ангелы Меркель абсолютно оправдана с экономической и политической точек зрения и полностью соответствует интересам Германии. Однако украинцы, до которых дошла новость об этом заявлении, рассудили иначе.

В комментариях к новости главу немецкого правительства обвинили в предательстве, в недальновидности и даже в откровенном получении взятки. Некоторые комментаторы дошли до того, что "раскрыли страшную тайну" – дескать, Ангела Меркель всегда была тайным агентом советских, а затем и российских спецслужб и именно в этом качестве руководит Германией.

Как бы то ни было. слова Меркель стали сильным ударом по украинским представлениям о картине мира. Всвязи с этим столь острая реакция простых граждан Украины легко объяснима – слишком долго им рассказывали, что европейские страны будут во всем их поддерживать даже в ущерб самим себе.

Автор: Геннадий Куприянов17 февраля 2019, 10:24
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Все оттенки Ангелы Меркель

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