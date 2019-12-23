"Огромный удар": названы последствия бегства строителей "Северного потока – 2"

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток – 2", после того как президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против этого проекта. О том, каких последствий ждать от случившегося, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.



Эксперт обратил внимание на то, что швейцарские подрядчики крайне ответственно подошли к исполнению своих обязательств и не прекращали прокладку газопровода, пока у них была такая возможность. Это говорит о том, что Allseas будет искать возможности продолжить сотрудничество и в изменившихся обстоятельствах.

"Они работали до последней минуты, пока Трамп не поставил подпись под законом об обороне, где содержатся санкции, запрещающие им оказывать услуги "Северному потоку – 2", – цитирует RT Игоря Юшкова. Он отметил, что компания обратилась в подразделение Минфина США с просьбой предоставить 30 дней до окончания работ. Подобная мера предусмотрена американским законом о санкциях.

Даже такого срока, согласно расчетам, должно хватить. "На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать", – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Также он указал на то, что в продолжении строительства заинтересована немецкая сторона, поэтому стоит ждать определенных шагов и от Германии.

Bloomberg: Швейцарская компания Allseas, которая укалывала трубы Северного потока-2, вывела свои суда из Балтийского моря.

Очередная гордая страница европейской истории. Снова героическая эвакуация, смелое отступление, несгибаемое подчинение. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 23, 2019

"Для немцев это тоже огромный удар", – подчеркнул Юшков.

Даже если немцы и швейцарцы не смогут договориться с американцами, это не будет означать неудачу проекта "Северный поток – 2". "Либо план Б: гнать из Находки наш трубоукладчик "Академик Черский", и он будет прокладывать трубы в датской акватории, а судно "Фортуна", которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории", – заключил эксперт.

