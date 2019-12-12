"Полностью парализован": неутешительный прогноз о положении Трампа

Пока Америка занята внутренними разборками,
Европа пытается ослабить санкционное давление на Россию. С таким мнением выступил
французский эксперт Ульрих Бона.
Для президента Украины Владимира Зеленского наступили трудные времена, уверен политолог. Дональд Трамп и его окружение озабочены собственными проблемами и уделяют Киеву мало внимания, отметил он. "Главный партнер Украины полностью парализован и, вероятно, останется таковым на недели или месяцы", – сказал Бона в беседе с порталом "Апостроф".
Все из-за слушаний по импичменту главы Белого дома. Из-за этого многие дипломаты подали в отставку, покинули Украину, удивлен политолог. Франция решила воспользоваться моментом и стала продвигать послабление антироссийских санкций, указал он.
"Германия уже углубилась в гонку среди тех, кто намерен заменить Ангелу Меркель. Это уже не говоря о смещении акцентов с политики на экономику в Германии, которое стало особенно заметно из-за "Северного потока – 2!" – возмутился аналитик.
Трамп высмеял импичмент, назвав его «глупым»— William Forevva (@WilliamForevva) December 11, 2019
Эксперты призывают Украину не полагаться на США. По мнению политолога Дениса Батурина, надежды Киева на участие Вашингтона в переговорах в нормандском формате опрометчивы. Трамп может оказывать влияние на политику Европы, но интересы Старого Света не всегда совпадают с позицией Соединенных Штатов, напомнил он.
Обращение к США говорит о подчиненном положении украинской дипломатии и чиновников, сказал Батурин в беседе с "Комсомольской правдой". Аналитик ожидает снижения санкционного давления на Россию после встречи "нормандской четверки".
Добавим, что президенту США Дональду Трампу действительно не до Украины. Над главой Белого дома нависла угроза импичмента. Накануне юридический комитет выдвинул против него обвинения в злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании работе конгресса.
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