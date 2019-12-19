Грустно наблюдать: атака на "Северный поток-2" провалилась

Вместо того, чтобы показать всему миру блестящий пример демократии и уважения к верховенству права, Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции. "Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", – цитирует RT председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.
Парламентарий подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря ни на что. "Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен", – объяснил он.
Происходящее заставляет обратить внимание на важную тенденцию, демонстрирующую определенный перелом на геополитической арене. "Европа переосмысливает свою субъектность, свою зависимость от Америки в сфере безопасности, экономики, в сфере энергетической безопасности", -уверен Павел Завальный.
Напомним, ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное обращение швейцарско-нидерландской компании Allseas, занятой на прокладке подводных элементов трубопроворда "Северный поток-2". Американские парламентарии пригрозили европейской корпорации санкциями в том случае, если те продолжат выполнять свои бизнес-обязательства.
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