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Экономика

Украина докатилась до шантажа Европы из-за газа

Фото: www.globallookpress.com
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль взяла на себя важную миссию по шантажу европейских стран газовым кризисом. Такой, заявила она, непременно произойдет, если Киеву и Москве не удастся договорится о транзите энергоносителей.
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За годы, пока газо-транспортная система Украины использовалась для транзита голубого топлива из России в Европу, Киев убедительно доказал свою недоговороспособность, уверены эксперты. Их слова косвенно подтверждаются российскими проектами по созданию альтернативных маршрутов доставки энергоносителей в страны Евросоюза.

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"Северный поток" зарекомендовал себя настолько хорошо, что сейчас ведется строительство второй ветки этого проекта. "Южный поток", по которому газ по дну черного моря должен был поставляться прямиком в Болгарию, европейским бюрократам удалось отменить. Однако вместо него тут же возник "Турецкий поток" и роль распределяющего хаба взяла на себя уже Турция.

Однако все это не заставило украинские власти изменить свою риторику. Они до сих пор выступают с такими заявлениями, словно остаются единственной страной, от которой зависит – попадет ли российская нефть в европейские хранилища или нет. И заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию Bloomberg намекнула на то, что если условия Киева не будут удовлетворены, то европейцы могут остаться без голубого топлива из России.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно", – подчеркнула Елена Зеркаль. При этом украинские политики, угрожая своим европейским коллегам дефицитом газа, чувствуют себя уверенно. В этом им помогает давление США, которые требуют заморозить продвижение проекта "Северный поток-2". Пока он не будет введен в эксплуатацию Украина продолжит влиять на поставки голубого топлива из России в Европу.

Автор: Геннадий Куприянов17 июня 2019, 21:18

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