В России предрекли взлет тарифов ЖКХ из-за нового налога

Совет Федерации отклонил предложенный Минэкономразвития законопроект. По задумке сбор должен заставить раскошелиться только промышленные предприятия, если те нарушат норму выброса вредных веществ в атмосферу. Тем не менее в Российском союзе промышленников и предпринимателей обеспокоены.
Считается, что сбор может стать катализатором роста тарифов для населения и поспособствовать увеличению темпов инфляции. В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, отмечает FlashNord.
В рамках закона предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленных ограничений организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор", сообщают "Известия".
Предприятие само должно проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. При этом не исключена передача недостоверных данных. В Минэкономразвития отказываются давать развернутые комментарии до обсуждения законопроекта, которое состоится 18 октября.
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