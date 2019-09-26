Долги россиян за ЖКХ достигли рекордной суммы

Задолженность россиян за услуги ЖКХ составляет 800 миллиардов рублей. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время совещания с членами правительства.
Глава ведомства также добавил, что промышленные предприятия задолжали 434 миллиарда рублей. Долги бюджетных организаций достигли 60 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
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