В России взлетели тарифы ЖКХ

В наступившем году плату за жилищно-коммунальные услуги повысят дважды – 1 января и 1 июля. Раскрыта и информация о том, как выросли в 2018 году тарифы ЖКХ. прочитано 729 раз Согласно данным Росстата, 1 января оплата за коммуналку взлетела на 1,7% к июлю прошлого года. А с 1 июля текущего тарифы ЖКХ будут увеличены на 2,4% к настоящему моменту. ПО ТЕМЕ Рост тарифов ЖКХ превзойдет ожидания россиян Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян Сюжеты Коммуналка Сообщается и о масштабах роста в 2018 году. Так, жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 3,7%. Сильнее всего выросли тарифы ЖКХ на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение (5,7%, 5% и 4,4% соответственно). Плата за электричество поднялась на 3,9%, отопление – на 3,8%, газоснабжение – на 3%. Об угрозе роста тарифов ЖКХ в конце декабря минувшего года заявил Минстрой России. Причиной возможного повышения платы за коммунальные услуги в ведомстве назвали проект Минэнерго о введении платы потребителей за неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в поддержку изменений. Как писали "Дни.ру", Росстат определил регионы, в которых больше всего трудностей с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ. Самыми проблемными регионами в этом отношении оказались области юга России. Максимальное количество должников по услугам ЖКХ – в Ставропольском крае (33,8%). Также своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% – Чувашской Республики и Тывы.

11 января 2019, 09:19 Автор: Валерия Нарская