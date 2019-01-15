Россиян обложат новым налогом

Россиян хотят обязать платить налог на выезд. Кто-то называет предложенную сумму в 500 рублей смешной, кто-то полагает, что введение такого налога станет первым шагом к восстановлению железного занавеса времен СССР.

С предложением о налоге на выезд за границу выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Там уверены, что 500 рублей – не такая уже большая сумма для туристов, выезжающих за рубеж. Полученные деньги предлагается направить на развитие внутреннего туризма, пишет "Царьград".

После публикации этой новости в соцсетях началась активная дискуссия на тему нового налога. Комментаторы напомнили, что в этом году россиян и так ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ. Кроме того, с 1 января на 2% вырос НДС, растут налоги на недвижимость и землю, цены на продукты и товары.

Конечно, для богатого туриста, летящего на Сейшелы или Гоа, 500 рублей – вполне посильная сумма. Зато у человека, едущего к родственникам на Украину или в Белоруссию, каждая копейка на счету. Пользователи также вспомнили практику выезда за границу в СССР: тогда необходимо было получить выездную визу.

Предприниматели предлагают ввести налог на выезд из страныhttps://t.co/5Hbvy0TjSm pic.twitter.com/Zvp0oUCS1V — Капитал Страны (@kapital_strany) 15 января 2019 г.

В правительстве, Госдуме и Ростуризме идею бизнесменов-патриотов раскритиковали, передает "Пятый канал". Советник главы Ростуризма Андрей Монаков заявил в интервью РИА Новости, что считает неотъемлемым право российских граждан на свободный выбор места турпоездок и потому не поддерживает инициативу о введении налога на выезд из России. Чиновник подчеркнул, что реализация права на свободу передвижения, в том числе за рубеж, не должна облагаться налогом.

Более резкое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев. Он намекнул у себя в Twitter, где еще можно брать идеи для налогов и предложил сделать платным воздух.