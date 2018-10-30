Силуанов пообещал россиянам повысить налоги

Прощание с Николаем Караченцовым Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Вторник 30 октября
Лента новостей
13:47
Задержан сдавший Петрова и Боширова сотрудник ФСБ
13:39
Высоцкую сняли в центре стихийного бедствия
13:37
Садальскому отказали из-за аномалии лица
13:13
Жительница Нижегородской области заказала убийство собственного сына
13:04
Врач поставил крест на карьере Акинфеева
13:03
Укравшего пиццу жителя Калининграда отправили на работу
12:57
Группа Mgzavrebi представит альбом GEO в Москве
12:46
Похороны Караченцова смешали все карты Урганту
12:42
Сломавшему шлагбаум ради спасения пациента врачу грозит наказание
12:37
Российский футболист замерз насмерть в Смоленской области
12:28
В Удмуртии в ДТП пострадал ребенок
12:20
Под Псковом поймали напавшего на школьницу педофила
12:13
Хэллоуин: история и традиции праздника
12:09
Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова
12:05
Выставка-продажа "Атмосфера творчества" начинает подготовку к Новому году
11:58
Американский подрывник хотел убить 100 человек
11:56
"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой
11:23
Тренер рассказал о Туктамышевой в нижнем белье
11:21
Поимка террористов в Татарстане попала на видео
11:14
Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
11:05
На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного
10:58
Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике
10:44
Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии
10:43
Как преодолеть страх потерять красоту с возрастом
10:40
Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот
10:38
В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера (видео)
10:30
В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
10:23
Порошенко готов окончательно развалить Украину
10:14
Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"
10:03
Умер легендарный советский актер
09:58
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
09:32
Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться
09:29
В США застрелили известного рэпера
09:24
К "засветившемуся" на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца
09:22
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил участников другого ДТП
09:16
ЕГЭ по истории станет обязательным
09:01
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство
08:54
Бразильского футболиста убили после зверских пыток
08:49
В центре Киева произошел взрыв
08:40
Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей
08:38
После заморозков на МКАД столкнулись семь машин
08:00
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
22:00
Путин публично унизил напуганного Порошенко
21:54
Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
21:47
Дана Борисова показала откровенные фото
21:29
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
21:07
Желчная Анита Цой показала свои изумруды
21:00
Андрееву вернули из ссылки после скандала
20:56
Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
20:02
"Как страшно": съеденного раком Караченцова невозможно узнать в гробу
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
19:00
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:30
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Экономика

Силуанов пообещал россиянам повысить налоги

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
В интервью программе "Познер" на Первом канале министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах ведомства со временем повысить так называемый налог на роскошь. Однако замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную он счел нецелесообразной.
прочитано 2678 раз

Глава Минфина России отметил, что разница в уровне доходов граждан создает социальную напряженность, которую многие предлагают решить дополнительными сборами с тех, кто получает больше. "Нам часто говорят: давайте повысим налоги для богатых. И со временем мы это сделаем – повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", – цитирует RT Антона Силуанова.

ПО ТЕМЕ

Как будут повышать тарифы ЖКХ в 2019 году

Многие россияне расценили эти сообщения как обещание увеличить сбор с богатых россиян. Однако, согласно некоторым данным, в СМИ попала неточная цитата министра. Утверждается, что глава Минфина напомнил о существующем налоге на роскошь, передает РИА ФАН. Дескать, такой сбор уже есть, и пока увеличивать его не планируется.

Также Силуанов счел нецелесообразной замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, на которой настаивают некоторые эксперты, ради, как они утверждают, эффекта социальной справедливости. "Богатые – люди неглупые. Найдут пути, как обойти это решение", – отметил министр. Он выразил опасение, что после введения прогрессивной шкалы налогообложения состоятельные граждане начнут выводить свои деньги из России.

Ранее стало известно, что в 2019 году тарифы ЖКХ будут повышаться два раза. С 1 января они увеличатся на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС, а 1 июля, как ожидается, возрастут еще на 2,4% – по показателю фактической инфляции 2017 года.

Подорожание затронет услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество и вывоз мусора. Однако повышение тарифов ЖКХ с 1 января коснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го.

Автор: Геннадий Куприянов30 октября 2018, 08:22

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Садальскому отказали из-за аномалии лица
"Я родила дочь": Новикова впервые рассказала об отношениях с Караченцовым
Похороны Караченцова смешали все карты Урганту
Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Одежда Примадонны вызвала жаркие споры
Шоу-бизнес

Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова

У женщины пытались найти наркотики
Шоу-бизнес

Садальскому отказали из-за аномалии лица

Актер упорно добивался своей цели
Шоу-бизнес

Похороны Караченцова смешали все карты Урганту

На вечернем шоу он исполнил одну из песен артиста

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru