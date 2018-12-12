Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян

Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ.

Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказались области юга России. Максимальное количество должников – в Ставропольском крае (33,8%). Своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% – Чувашской Республики и Тывы.

Наибольшие трудности с оплатой услуг ЖКХ и счетов за электроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этот список и россияне с самыми низкими реальными доходами.

Как рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают 22% респондентов в Саратовской области, 19,3% – в Астраханской. При этом, по данным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском и Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе, передает RT.

Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами, как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная политика. Немалую роль играет возможность регионального бюджета оказывать помощь населению. Получается, двое из каждой сотни жителей России не могут погасить долги по ЖКХ, пишет Life.ru.

В то же время, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, общий уровень оплаты населением услуг ЖКХ составляет 96%. Эксперты отмечают, что такой уровень считается высоким показателем для сферы ЖКХ.