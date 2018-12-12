Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
16:48
Украинские танки вошли в города Донбасса
16:45
Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
16:38
Водитель грузовика сбил омичку у перехода
16:22
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона
16:18
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
16:09
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
16:00
Так дешевле: отказавшийся платить алименты Глушаков пригрозил убить жену
15:44
Бритни Спирс шокировала нелепым видом
15:41
Под Ростовом на остановке нашли тело пенсионера
15:32
Зейналова публично унизила занявшегося делом Шаляпина
15:15
Униженная Тюльпанова взвыла от новой подлости Кержакова
15:08
"Больной и вялый": почему Виторган не может удовлетворить ненасытную Собчак в постели
14:58
Звезда "Универа" победила рак и назвала зрителей быдлом (видео)
14:57
Экипаж ДПС подрался с водителем на трассе под Новосибирском
14:49
Стерхов Путина готовят к новому полету
14:47
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
14:42
В Госдуме подвели итоги 25 лет работы нижней палаты
14:40
Сообщили о массовом отравлении учеников в лицее "Воробьевы горы"
14:33
Переделанные мужики развлекли Грачевского
14:25
Первый канал "слил" неожиданные подробности "Голубого огонька"
14:09
На Украине раскрыли "российского шпиона"
13:58
Дерзкий Дудь возмутил онанизмом перед камерой
13:57
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
13:47
Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
13:43
"Вульгарщина!": Елизавета II получила удар в самое сердце
13:42
Вдова Гайдая попала в больницу после скандала с Варлей
13:36
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
13:28
Участница Spice Girls попала с тяжелыми травмами в больницу
13:21
Актрису Марину Александрову упрекнули в безвкусице
13:14
Сладострастной Волочковой строго запретили секс и алкоголь
13:08
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке
13:05
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
12:58
Путин приехал с букетом роз на прощание с Алексеевой
12:50
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
12:48
"Я изменил": бывший муж о расставании с Мариной Александровой
12:36
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
12:18
Ученые рассказали о "заразности" рака
12:15
Тяжелый Гафт обматерил Остроумову и пригрозил разводом
12:12
Костенко рассекретила лицо мнущей грудь дочери
12:08
Тата Блюменкранц из "Дома-2" показала нового возлюбленного
11:57
Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи
11:51
Тилль балует дочь Лободы
11:50
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
11:47
В России выбрали лучшего Деда Мороза
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
Просевший Крымский мост решено снести
Экономика

Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян

Фото: www.globallookpress.com
Тысячи российских семей не могут платить за свет, газ и отопление. Росстат определил регионы, в которых больше всего проблем с оплатой коммунальных услуг после повышения тарифов ЖКХ.
прочитано 450 раз

Самыми проблемными регионами с точки зрения оплаты ЖКХ оказались области юга России. Максимальное количество должников – в Ставропольском крае (33,8%). Своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, 25% – Чувашской Республики и Тывы.

ПО ТЕМЕ

Путин поставил точку в спорах о долгах по ЖКХ

Должников по ЖКХ отдают на растерзание коллекторам

Наибольшие трудности с оплатой услуг ЖКХ и счетов за электроэнергию возникают у многодетных, неполных и молодых семей. Попали в этот список и россияне с самыми низкими реальными доходами.

Как рассказал проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, серьезные проблемы с нехваткой средств испытывают 22% респондентов в Саратовской области, 19,3% – в Астраханской. При этом, по данным Росстата, меньше всего "проблемных" семей в Приморском и Камчатском краях, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе, передает RT.

Эксперты связывают уровень задолженности с такими факторами, как доходы, количество нетрудоспособных членов семьи, региональная тарифная политика. Немалую роль играет возможность регионального бюджета оказывать помощь населению. Получается, двое из каждой сотни жителей России не могут погасить долги по ЖКХ, пишет Life.ru.

В то же время, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, общий уровень оплаты населением услуг ЖКХ составляет 96%. Эксперты отмечают, что такой уровень считается высоким показателем для сферы ЖКХ.

Автор: Андрей Евлампиев12 декабря 2018, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москва прирастает объектами социальной инфраструктуры

567

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Lifestyle

Лучшие новогодние представления для детей и взрослых

"Дни.ру" собрали подборку самых ярких спектаклей сезона

Общество

Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева

Журналист впервые попал в рейтинг
Происшествия

Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)

Модель попыталась скрыться с места происшествия

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru