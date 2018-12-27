Рост тарифов ЖКХ превзойдет ожидания россиян

Цены на услуги ЖКХ, в частности на тепло и воду, значительно вырастут, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Коммерсантъ". Издание отмечает, что причиной повышения тарифов может стать инициатива Минэнерго.
Ведомство предложило ввести дополнительную плату за резерв сетевой мощности свыше 670 кВт. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в поддержку изменений.
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