Бюджет на 2019 год внесут в Думу частично в электронном и бумажном виде

Бюджетный пакет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет внесен на рассмотрение нижней палаты как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом рассказал глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.



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