Госдума сосредоточится на социально-экономических вопросах

Осеннюю сессию 2018 нижняя палата посвятит решению социальных и экономических вопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного процесса, совершенствованию пенсионного законодательства, межбюджетного процесса, а также многие другие актуальные вопросы. О приоритетах законодателей на ближайшие несколько месяцев рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Бюджетный процесс

Перед нижней палатой стоит задача рассмотреть проекты трехлетнего федерального бюджета, а также всех внебюджетных фондов, прежде всего, Пенсионного. По словам Макарова, эта работа в комитете по бюджету идет уже сейчас. "Все необходимые заключения – Счетной палаты, позиции профильных комитетов уже получены", – сказал парламентарий.

В конце сентября депутаты будут рассматривать отчет об исполнении бюджета, проанализируют результаты, выделят имеющиеся проблемы, чтобы учесть их при рассмотрении главного финансового закона страны на 2019-2021 годы. А уже 1 октября правительство должно внести на обсуждение нижней палаты проекты трехлетнего федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда. На рассмотрение этих документов у Госдумы есть 60 дней.

"Работа предстоит огромная, потому что надо рассмотреть не только сам проект бюджета, но каждую государственную программу", – отметил Макаров. По поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина уже сейчас в рамках так называемого нулевого чтения все думские комитеты вместе с кабинетом министром ведут работу по рассмотрению госпрограмм. В них, подчеркнул парламентарий, должны быть отражены все приоритеты развития страны, о которых говорил президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы можем констатировать, что восемь триллионов рублей, необходимые для реализации национальных проектов, на эти шесть лет найдены", – сказал Макаров.

Парламентарии также проконтролируют создание Фонда развития в рамках федерального бюджета. Соответствующее решение нижняя палата приняла в прошлую сессию. В Фонд должна поступить колоссальная сумма – порядка 3,6 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Эти деньги, уточнил Макаров, пойдут на крупные инфраструктурные проекты, от которых будет зависеть развитие отечественной экономики.





Совершенствование межбюджетных отношений

Особое внимание законодатели уделят совершенствованию межбюджетных отношений, что логично, ведь в процессе реализации масштабных госпрограмм центр должен учитывать планы развития субъектов Федерации. В связи с этим, рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам, существенно вырастут трансферты из федерального в региональные бюджеты.

При этом большая часть средств на реализацию нацроектов и госпрограмм в субъектах Федерации – 95% – будет выделена из федерального бюджета. "Они должны не только дойти до регионов, но и быть очень точно распределены по тем задачам, которых необходимо достигнуть", – подчеркнул законодатель.





По его словам, предстоит решить множество актуальных вопросов, связанных с демографией, образованием, здравоохранением, в том числе по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Настройка пенсионной системы

Еще один приоритетный вопрос для законодателей в новом политическом сезоне - совершенствование пенсионного законодательства. Макаров отметил, что основой являются предложения, внесенные президентом на рассмотрение нижней палаты. Помимо поправок в законопроект о настройке пенсионной системы, предлагаются, помимо прочего, изменения в налоговое законодательство (сохранение льгот для пенсионеров по земельному налогу и налогу на имущество), Уголовный, Административный кодексы.

Важным вопросом парламентарий назвал предложение о введении уголовной ответственности за нарушение работодателем прав лиц предпенсионного возраста.

"Это важнейший закон, призванный исключить возможность дискриминации по возрасту недобросовестным бизнесом, недобросовестными работодателями", – пояснил депутат.

В процессе совершенствования пенсионной системы важно также сохранить региональные и местные льготы для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, добавил он.

Для реализации всех этих задач особую значимость приобретает работа тематической межфракционной рабочей группы, созданной по инициативе председателя нижней палаты, отметил Макаров. Он заверил, что она продолжит свою деятельность и после принятия законопроектов, чтобы осуществлять постоянный мониторинг их реализации на практике.





Налоговое законодательство

Дума продолжит работу и по совершенствованию фискальной системы. "Будет сохранено главное – стабильность и неизменность в течение как минимум ближайших шести лет налоговой нагрузки", – рассказал Макаров.

По его словам, депутатам предстоит решить вопрос неналоговых платежей. "Предполагается, что основные такие платежи войдут в Налоговый кодекс, и изменение ставок и нагрузки станет практически невозможным", – уточнил парламентарий, добавив, что это положение одобрено бизнес-сообществом.

Еще одно направление совершенствования фискальной системы – вывод из тени тех, кто не платит налоги и сборы, повышая тем самым нагрузку на предприятия и тех, кто действует в легальном поле. В связи с этим особую актуальность приобретает регулирование сектора самозанятых – фрилансеров (няни, репетиторы и прочие), которые получают за свой труд деньги, но не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.



Правовой статус таких лиц депутаты закрепили в Гражданском кодексе в июле. Соответствующая работа велась по поручению президента. Благодаря этому российские граждане смогут заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности без оформления в качестве индивидуального предпринимателя и не регистрируя юридическое лицо.

Глава думского комитета по бюджету и налогам подчеркнул, что регулирование вопроса самозанятых граждан не должно привести к появлению для них каких-либо обременений. "Должен быть максимально простой режим уплаты", – сказал он. Макаров отметил, что режим налогообложения для самозанятых будет тестироваться весь 2019 год в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, а также в Татарстане.

Работать по-новому

Осенняя сессия Госдумы будет самой короткой, она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. С началом нового сезона в графике законодателей произошли изменения.





Количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех в неделю. Они будут проходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.

Всего на рассмотрении нижней палаты находятся 1118 законопроектов, из них 406 – на стадии предварительного рассмотрения в комитетах. Также парламентариям предстоит завершить разбор законодательных завалов, рассмотрев оставшиеся от прошлых созывов Госдумы нормативно-правовые акты. В настоящий момент таких документов насчитывается 55 штук.