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Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Уход от долевого строительства, повышение платы за коммунальные услуги, а также акцизов на табак, изменения в трудовом законодательстве и другие нововведения июля. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян в середине лета.
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Масштабные изменения происходят в сфере жилищного строительства. С 1 июля начинается переходный этап, во время которого будет происходить постепенное замещение долевого строительства проектным финансированием. Окончательно на новую систему планируется перейти через год - в июле 2019 года.

Девелоперы больше не смогут привлекать напрямую средства граждан – участников долевого строительства. Вложенные покупателями средства будут находиться на эскроу-счетах в банках.

"Escrow – это юридический термин, с английского переводится как "доверительное хранение", "депонирование". Эскроу-счет – это специальный счет, который открывается в банке исключительно для хранения средств участников определенной сделки", – рассказала Dni.Ru управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. К застройщику деньги на этом счете перейдут только тогда, когда он достроит дом и передаст квартиры покупателям.

"Как только банк убедится в том, что стороны выполнили свои обязательства, деньги перечисляются продавцу", – отметила эксперт.

В распоряжении девелоперов отныне будут только собственные средства или те, которые они получили в банке в качестве кредита. Также компания-застройщик сможет строить по нескольким разрешениям в рамках проектов комплексной застройки территорий. Вместе с тем каждое разрешение на строительство должно сопровождаться отдельным банковским счетом.

Кроме того, дополняется перечень оснований, по которым девелоперу могут отказать в выдаче заключения о его соответствии требованиям российского законодательства. К примеру, в выдаче заключения могут отказать в случае нарушения срока ввода дома в эксплуатацию сроком на три или более месяца.

Фото: vk.com/jkdomashny

Введение проектного финансирования жилищного строительства в России будет способствовать снижению рисков для покупателей недвижимости, полагает управляющий партнер юридической компании "Юристат" Валерий Новиков. По его словам, новых обманутых дольщиков возникнуть не должно, а это значит, что доверие со стороны покупателей будет расти.

При этом эксперт подчеркнул, что если застройщик не исполнит свои обязательства, то покупатель сможет вернуть свои деньги. "Риски будет нести банк, который строже будет относиться к застройщикам. В любом случае покупателям стоит проверять на благонадежность застройщика, внимательно читать документы перед подписанием, привлекать юристов для проверки чистоты сделки, контролировать соблюдение сделки всеми сторонами, ответственно подходить к процессу приемки сданного объекта недвижимости", – сказал он.

За коммуналку придется платить больше

С начала июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост платы за ЖКХ увеличивается на 4,1%. Самый значительный рост произошел в Санкт-Петербурге и Якутии – 6%. Меньше всего "пострадали" жители Новосибирской области и Дагестана – там тарифы выросли всего лишь на 3%.

Удар по вредным привычкам

Повышаются и акцизные сборы на табачную продукцию. Рост составил 10%, с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук. Соответственно, сигареты вновь подорожают. Как отмечают в минздраве России, принятая мера идет в русле борьбы с курением.

Бензин уходит в минус

А вот на топливо, вопреки планируемому ранее повышению, акцизы снизятся. На дизельное топливо их уменьшат на две тысячи рублей с тонны, а на бензин – на три. Стоит отметить, что проблема драматического роста цен на бензин была затронута в начале июня в ходе традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Belcher

Изменения в трудовом и налоговом законодательствах

Переработки и сверхурочные теперь будут оплачиваться по-другому. Если сотрудник работал в выходные и праздничные дни, то учитывается фактически отработанное время, которое оплачивается в двойном размере. Также сотрудник может разбивать свое рабочее время на части в случае, если он трудится не полный день. Тем, кто работает четыре часа в день и меньше, могут не предоставлять обеденный перерыв. Раньше он был обязательным вне зависимости от продолжительности рабочего времени.

Кроме того, с 1 июля банки по требованию налоговых органов будут сообщать сведения не только о рублевых вкладах граждан, но и об их счетах в драгоценных металлах. Для тех, кто переводит деньги с карты на карту ничего не изменится: вопреки слухам, взимать комиссию со всех платежей выше четырех тысяч рублей не будут.

Первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала подобные заявления провокационными. Законодатель напомнила, что обязанность банков уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов граждан действуют с 2014 года и только при условии запроса со стороны налогового органа. Минимальные платежи, отметила парламентарий, никто отследить не может. Банк же обязан уведомить налоговую службу только при операции с денежными средствами с суммой в 600 тысяч и более.

Данные пользователей оставят в России

Владельцы интернет-ресурсов и мессенджеров с началом второго полугодия будут обязаны хранить все данные и пересылаемые пользователями сообщения на родине. Нововведения затрагивают в том числе операторов связи. Храниться будут текстовые и голосовые сообщения, а также аудио и видео файлы.

"Мир" расширяет горизонты

С этого месяца сотрудники всех государственных учреждений будут получать зарплату на карты национальной платежной системы "Мир". Это не коснется тех граждан, кто трудится в негосударственных и коммерческих структурах. Они по-прежнему имеют возможность пользоваться картами любой платежной системы.

Фото: news.mironline.ru

Изменения для автомобилистов

С июля 2018 года в России начинается оформление электронных паспортов транспортного средства (ПТС). Бумажные документы при этом никуда не денутся. Госавтоинспекция будет заносить регистрационные операции в единую базу данных. Туда будет внесена информация о прохождении техосмотра, пробеге, авариях, наличии обременений и другие данные о транспортном средстве. При оформлении ОСАГО страховщики будут получать информацию из этой базы.

С началом второго полугодия меняются и правила перевозки детей. Теперь школьные автобусы должны оснащаться проблесковыми маячками оранжевого цвета. Их можно включать только при перевозке детей для информирования других участников дорожного движения. Перевозкой смогут заниматься только водители с категорией "D".

Кроме того, определять степень алкогольного опьянения водителя с июля можно будет и с помощью анализа крови. Раньше получить эти данные инспектор безопасности дорожного движения могу лишь с помощью воздуха, вдыхаемого водителем в специальный инструмент. 

Автор: Иван Поляков1 июля 2018, 09:30

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