Подробности повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

В соответствии с распоряжением правительства дорожают коммунальные услуги: вода, канализация, свет, газ и отопление. В этом году тарифы в среднем по стране вырастут на 4%.

В середине лета традиционно вырастает плата за коммунальные услуги. Член Общественной палаты, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала о деталях повышения тарифов.

По словам эксперта, правительством устанавливаются не конкретные тарифы, а предельный процент, в который должно уложиться подорожание. На 4% коммуналка должна подорожать в среднем по стране, но в регионах проценты будут разными. Кроме того, услуги могут подорожать по-разному.

Разворотнева отметила, что различие в тарифах объясняется экономической целесообразностью. Но на деле ценообразование зачастую вызывает недоумение даже у отраслевых специалистов. "Иными словами, экономическая целесообразность в наших условиях скорее определяется особенностями платежеспособности населения в том или ином регионе", – цитирует члена Общественной палаты сайт "Комсомольская правда".

Примечательно, что изменение тарифов на услуги к дате 1 июля не привязано. Это зависит от местных особенностей того или иного региона. "Недавно вышло постановление правительства, по которому управляющая компания, если она планирует повышение жилищных тарифов, обязана не менее чем за 30 дней известить об этом жильцов", – напомнила специалист.

Проверить, не приписали ли вам в платежке лишнего, можно по запросу у своей управляющей компании. Информация является открытой, ее публикуют местные органы власти. Также можно зайти на сайт государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) dom.gosuslugi.ru.

Вместе с тем специалисты отмечают, что обслуживающие компании сейчас редко обманывают граждан с тарифами, поскольку их размер легко проверить. Накрутить плату могут, как правило, за счет завышения объема потребленных услуг, потому выгоднее всего установить счетчики.

Если вы все-таки думаете, что вас обсчитали, необходимо обратиться в организацию, которая начислила платеж. Там в течение двух дней должны дать разъяснения.

По словам Разворотневой, если действительно накрутили лишнего, вы имеете право не только на перерасчет, но и на штраф, который берется с управляющей организации в вашу пользу – 50% от лишней суммы. Эти деньги зачтут в платеж за следующий месяц. Если разобраться по-хорошему с управляющей компанией не получится, нужно обратиться в жилищную инспекцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятых решений. При этом в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ, что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг.

