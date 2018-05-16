Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку

Россияне смогут сами выбирать удобный тариф при оплате жилищно‐коммунальных услуг. Министерство строительства и ЖКХ разработало новые варианты пакетов по аналогии с сотовой связью.



Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что новые тарифные планы будут зависеть от нескольких показателей. К ним относятся время потребления ресурсов, его объем, а также способ и срок оплаты.

Нововведение подразумевает не менее трех пакетов коммунальных услуг. Подготовленные предложения Минстрой направит в правительство в мае.

Услуги могут поделить по следующим пакетам, пишет Ura.ru. "Эконом", скорее всего, будет включать в себя фиксированный объем потребления, предоплату и отсутствие дополнительных сервисов.

"Стандарт", вероятно, предложит оплачивать коммунальные услуги по тарифу в соответствии с фактическим потреблением. Пакет "Все включено" устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления.





Перечень сервисов находится в разработке. Пока остается неясным, как будут взиматься средства за превышение установленных показателей.

В будущем потребителям планируется дать возможность переходить на тот или иной тариф через интернет. Предполагается, что к 2024 году больше половины обращений граждан по ЖКХ будут осуществляться при помощи цифровых технологий.

