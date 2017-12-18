Россиян ждет беспредел тарифов ЖКХ

Решить проблемы ЖКХ в России, убрав из цепочки управляющие компании, вряд ли возможно, считают эксперты. По мнению специалистов, это приведет к очередному повышению тарифов.

Эксперты убеждены в необходимости привести в порядок саму систему ЖКХ. По их мнению, ситуацию выправит либо государственно-частное партнерство, либо концессия. Пока же эта отрасль экономики идет по непонятному пути.

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции предложил вывести управляющие компании (УК) из отработанной схемы оплаты услуг ЖКХ. Президента возмутило, что УК ведут нечестную игру, перечисляя не в полном объеме ресурсоснабжающим организациям платежи граждан или же делая это с большими задержками.

Однако радоваться жителям России пока рано. Исключение УК из отлаженного механизма неминуемо приведет к росту тарифов, убеждены эксперты. Те, кто передает руководству страны информацию, явно недоговаривают, считает доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Евгений Богомольный.

"Никто почему-то не задумывается о том, что исключение из действующей схемы управляющих компаний так или иначе приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. Сегодня УК бесплатно занимаются начислением денег собственникам жилья, также они выписывают квитанции. В абсолютном большинстве наших домов есть свет, тепло, вода. Безусловно, аварии случаются. Но статистика говорит о том, что на тысячу УК приходится всего одна авария. Остальное – это форс-мажор или человеческий фактор, от которого никуда не деться", - цитирует Богомольного "Московский Комсомолец".

Эксперт не сомневается, что недобросовестные УК также существуют: одни воруют, другие не вовремя отправляют средства потребителей ресурсоснабжающим организациям. Однако Богомольный уверен, что 99% фирм, ответственных за управление многоквартирными домами, работают нормально.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока. Президент отметил, что порой УК распоряжаются средствами граждан незаконно. "Управляющие компании сначала деньги за все собирают, а потом расплачиваются, в том числе и с ресурсными организациями. И далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме, и за этим мало кто смотрит", – сказал глава государства.