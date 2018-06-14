Россиян перепугали резким повышением цен на продукты

Эксперты убеждены, что повышение в России налога на добавленную стоимость обернется деградацией для всей экономики. Специалисты в один голос твердят, что изменение ставки заметит как бизнес, так и каждый заходящий в магазин за продуктами покупатель.



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