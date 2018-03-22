Для россиян хотят увеличить основной налог

Эксперты полагают, что оплатить реализацию нового плана, возможно, придется населению России. Для этого якобы планируется увеличить НДФЛ.

На совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налоговой нагрузки. Планируется повышение НДФЛ, введение сбора с продаж, отмена льгот по налогу на добавленную стоимость для товаров, входящих в список необходимых для жизнеобеспечения, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на неназванных инсайдеров. Идет ли речь о принятых решениях или эти идеи только выдвигаются в рамках дискуссии, пока неясно.

"Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на два процентных пункта – до 15% – с введением необлагаемого минимума", – отмечает издание. "Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает один из чиновников. Другой говорит, что консенсус достигнут", – информируют "Ведомости".

Минфин снова предложил обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики. По словам информаторов, инициатива пока не поддержана.

Также обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. Министерство финансов намерено заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единые дотации для малоимущих.