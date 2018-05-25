Россиян обложат налогом на пенсию

Пенсионные накопления станут для россиян новым налогом. Эксперты критически оценили идею нового правительства о добровольном индивидуальном капитале.

О том, что в России следует внедрить новую систему формирования пенсионных накоплений, говорил на сессии ПМЭФ-2018 первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

" Такой институт должен быть создан, ... должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, с одной стороны, с другой стороны – это ресурс для развития", – заявил первый вице-премьер.

Идею поддерживает и глава Центробанка. Как отметила Эльвира Набиуллина, отчисления работников на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды будут способствовать росту уровня самих пенсий. Кроме того, они станут источником "длинных денег" в экономике, считает председатель ЦБ.

Индивидуальный пенсионный капитал – система, при которой накопительные отчисления делает работник, а не работодатель - сотрудник сам решает, какая часть зарплаты сформирует будущую пенсию. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон об ИПК может быть принят до конца 2018 года.

Нововведение впечатлило далеко не всех экспертов. По мнению замдиректора Института актуальной экономики Ивана Антропова, ИПК – это фактически дополнительный налог, а создавать подобную систему — бессмысленно, так как уже существует накопительная часть пенсии. Вот ее и следовало бы разморозить, приводит мнение экономиста "МК".

Публикация от Андрей Романенко (@andreyromanenko) 6 Апр 2018 в 2:15 PDT

Впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. До заморозки страховые взносы работодателей в Пенсионный фонд – 22% от зарплат – разделялись на две части: 16% на формирование страховой пенсии и 6% на пенсионные накопления, если гражданин не выбрал только страховую пенсию. В декабре 2017 года президент подписал закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.