Кошельки россиян возьмут под контроль

Министерство труда и социальной защиты намерено контролировать доходы всех жителей нашей страны. Таким образом ведомство хочет выявить самозанятых граждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинского страхования.

Минтруд накапливает нужную информацию из разных источников, включая коммунальные платежи и различные транзакции. Также проверяются данные о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваются страховые взносы и которые не платят подоходный налог.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. "Мы постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях, и возможности такие есть", – цитирует Топилина ТАСС.

Примечательно, что сам министр выступает против введения специального налога на самозанятых. Он отметил, что к этой теме надо "подбираться аккуратно". Топилин добавил, что самозанятые граждане сами должны понимать, что в последующем они могут остаться без пенсии и без других видов социального обеспечения.

В ответ самозанятые должны требовать отмену НДС при покупках в магазинах. — БедаревВалерий (@bedarev66) 3 мая 2017 г.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как самозанятые граждане могут оформить свои отношения с государством. Например, официально работать могут репетиторы, няни, парикмахеры и многие другие. Патент на право такого трудоустройства стоит 20 тысяч рублей в год.

По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились 595 человек. По разным оценкам, в действительности их 15-20 миллионов человек.