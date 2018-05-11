Минфин просит резко сократить расходы на пенсии

Расходы на выплату пенсий россиянам в 2018 году могут резко сократить. Проект поправок в бюджет предложило Министерство финансов.

Более чем на 50 миллиардов рублей предлагается урезать поступления из российского бюджета на пенсионное обеспечение. Сокращение расходов по разделу "Социальная политика" отражено в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом на социальные программы предлагается урезать расходы на 52,93 миллиарда рублей. Из этой суммы 51,5 миллиарда приходится на пенсии, передает RT. При этом ранее сообщалось, что реальный размер пенсий в России за первый квартал 2018 года вырос на 2,2%.

В то же время в России продолжается дискуссия по поводу повышения пенсионного возраста. Около 53% россиян считают существующий порог выхода на пенсию оптимальным. А 35% опрошенных выступают за его снижение.

Исследовательская служба портала HeadHunter выяснила, что лишь 6% россиян согласны на повышение пенсионного возраста – при условии, что это поможет развитию российской экономики. Те же, кто выступает за его снижение, считают оптимальным сроком ухода на заслуженный отдых 54 года для мужчин и 50 лет для женщин. Сторонники повышения, в свою очередь, указывают 63 года и 60 лет соответственно.

В правительстве окончательное решение пока не принято. Глава кабмина Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что к вопросу надо подходить аккуратно и взвешенно.