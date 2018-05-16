Бузова жестоко опозорилась со своим "ребенком"

Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива Ольги Бузовой потерпела сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездой Pre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.

Экспертов неудача "самой популярной личности в Рунете" вовсе не удивила. "Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалюту Buzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем", – отреагировал на известие о "прорывном" проекте телезвезды советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Телеведущая и певица запустила Pre-ICO своего блокчейн-проекта Buzar месяц назад. Предполагается, что в его рамках можно будет расплачиваться криптовалютой Buzcoin. Buzar, по замыслу команды Ольги Бузовой, – многофункциональная платформа. Пользователи смогут совершать покупки, общаться, искать работу и производить финансовые операции. Все это будет доступно через криптовалюту Buzcoin, которая сейчас стоит всего один цент.

Эксперты считают, что ошибка – уже в самой идее. Сложно разработать в рамках одной платформы сразу социальную сеть, мессенджер, видеохостинг, приложение в приложении, мероприятия и музыкальный сервис, уверен блокчейн-консультант Денис Смирнов. По мнению специалиста, едва ли эти сервисы будут востребованы.

Функционал Buzar уже существует в LinkedIn, Facebook, "ВКонтакте", Tinder. Кроме того, Бузова хочет создать еще одну торговую площадку наподобие "Юлы", Avito или Amazon. Однако, чтобы разработать такие сервисы, телезвезде потребуются миллиарды долларов вложений и годы труда ведущих специалистов со всего мира. А сегодняшняя команда Buzar не имеет большого опыта работы в соцсетях, на видеохостингах и особенно с криптовалютой, подчеркивают эксперты.

Если Ольга Бузова собирает тысячи на концертах, это не значит, что она что-то знает о криптовалюте. Так что ее экономические потуги, скорее всего, просто еще один способ привлечь внимание к своей персоне, приводит мнение экспертов Hi-Tech Mail.ru.