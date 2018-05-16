Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика

Телеведущая и певица опубликовала в Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемки проекта "Дом-2". Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

На Сейшелы знаменитость отправилась в первой половине мая. На море она успевает не только работать, но и отдыхать. Судя по всему, под африканским солнцем Ольге стало так жарко, что она решила позагорать голой.

На снимке Бузова лежит на траве, прикрыв обнаженные прелести веточкой. При этом ее лицо выражает полный релакс и удовольствие.

Однако смелое фото вызвало у пользователей соцсети неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что девушке не хватает мужского внимания. Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков посоветовал телеведущей найти любимого. "Хватит спать с пальмовой ветвью, пора открывать мир других мужчин! Красивых. Сильных. Талантливых, как я", – написал он Ольге.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Май 2018 в 12:50 PDT

Ряд фолловеров сравнили стиль фотографии со снимками, которыми не первый год радует подписчиков Анастасия Волочкова. От Бузовой такого не ожидали. "Вот поэтому и не замужем. Скромнее надо быть, Оля, тогда и мужики потянутся", – рекомендовал один из подписчиков.

Поклонникам фото Бузовой понравилось. Они уверены: девушке есть что показать и стыдиться нечего, ведь она в прекрасной форме. "Природа и красота женского идеального тела. Хорошее фото, Ольга. Вы хороши собой", – отметил фанат певицы.