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Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Телеведущая и певица опубликовала в Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемки проекта "Дом-2". Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

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На Сейшелы знаменитость отправилась в первой половине мая. На море она успевает не только работать, но и отдыхать. Судя по всему, под африканским солнцем Ольге стало так жарко, что она решила позагорать голой.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

На снимке Бузова лежит на траве, прикрыв обнаженные прелести веточкой. При этом ее лицо выражает полный релакс и удовольствие.

Однако смелое фото вызвало у пользователей соцсети неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что девушке не хватает мужского внимания. Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков посоветовал телеведущей найти любимого. "Хватит спать с пальмовой ветвью, пора открывать мир других мужчин! Красивых. Сильных. Талантливых, как я", – написал он Ольге.

Ряд фолловеров сравнили стиль фотографии со снимками, которыми не первый год радует подписчиков Анастасия Волочкова. От Бузовой такого не ожидали. "Вот поэтому и не замужем. Скромнее надо быть, Оля, тогда и мужики потянутся", – рекомендовал один из подписчиков.

Поклонникам фото Бузовой понравилось. Они уверены: девушке есть что показать и стыдиться нечего, ведь она в прекрасной форме. "Природа и красота женского идеального тела. Хорошее фото, Ольга. Вы хороши собой", – отметил фанат певицы.

Автор: Людмила Фоканова16 мая 2018, 10:28
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Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

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