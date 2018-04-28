Объявлено о скором повышении пенсионного возраста

В России в скором времени будет увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительности жизни россиян.

"Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", – сказал глава кабинета министров. Вместе с тем Медведев пообещал, что изменения будут проводиться так, чтобы у людей не возникло чувство незащищенности.

Премьер-министр напомнил, что нынешние сроки выхода на пенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний срок жизни не превышал 40 лет. Теперь люди живут гораздо дольше, поэтому время для пенсионной реформы настало.

Напомним, ранее эксперты Внешэкономбанка подготовили сценарий экономического развития России на ближайшие три года. Аналитики организации назначили старт пенсионной реформы на 2020 год. Возраст выхода россиян на заслуженный отдых будет повышаться постепенно – на шесть месяцев каждый год.

С докладом о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию ранее выступили эксперты РАНХиГС. По их мнению, отказ от такого шага приведет к уменьшению размера реальных выплат и к повышению фискальной нагрузки на работающих граждан, а также бизнес.

Кто там скулит, что Россия-не социально ориентированное государство?

Италия-пенсионный возраст женщины 65 лет. Работающим пенсионерам пенсию никто не платит.Декретный отпуск: 6 месяцев, без всякого содержания,дальше-бебиситтеры,которые стоят дорого.О матер.капитале не слышали — АнтеннаОстанкинскойТ (@zoiaandreeva191) 19 апреля 2018 г.

Вместе с тем ряд аналитиков полагают, что повышать пенсионный возраст целесообразно лишь для женщин, поскольку после ухода с работы они живут гораздо дольше мужчин. Эксперты отмечают, что при повышении пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на среднем уровне среди таких стран, как Болгария, Литва, Израиль, Венгрия, Португалия, Греция, Италия, Франция и Германия.