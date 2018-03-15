Пенсионный возраст в России повысят только для женщин

Российские мужчины могут и не дожить до заслуженного отдыха, если повысить пенсионный возраст. А вот для женщин поднять планку можно, считают некоторые эксперты.

Женщины после выхода на пенсию живут гораздо дольше мужчин. У представителей сильного пола общие показатели гораздо хуже – так что возраст выхода на пенсию им повышать не следует, а вот дамам можно.

"При пенсионном возрасте 55 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 26 лет, а вероятность дожития 20-летних женщин до 55 лет – 92%", – говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эксперты отмечают, что при повышении пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на среднем уровне среди таких стран, как Болгария, Литва, Израиль, Венгрия, Португалия, Греция, Италия, Франция и Германия.

Что касается мужчин, то тут дела обстоят не так хорошо. При возрасте выхода на заслуженный отдых в 60 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность того, что мужчина вообще доживет до 60 лет, – 68%. Это одни из самых низких показателей среди стран с развитой системой обязательного пенсионного страхования. И если повысить планку до 63 лет, то в представленном выше списке Россия окажется на последних строчках.

Публикация от Главный Вопрос (@glavnyvopros) Мар 14, 2018 в 7:00 PDT

Если государство не может обойтись без повышения пенсионного возраста, то тогда его, конечно, надо увеличить только для женщин, поскольку они живут гораздо дольше, приводит мнение экспертов Ura.ru. Поднимать планку для мужчин ни в коем случае нельзя, если государство хочет продлить их жизнь.

Аналитики признают, что такой дискриминационный подход вызовет возмущение женщин. Поэтому вводить новые правила следует постепенно.

