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Экономика

Накопительную часть пенсии заморозили еще на два года

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Накопительная часть пенсии останется замороженной как минимум до 2020 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
прочитано 423 раза

Документ, принятый парламентом и одобренный главой государства, предусматривает продление до 2020 года заморозки накопительной части пенсии. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует с 2014 года.

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Ожидается, что он позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование, который передается из федерального бюджета Пенсионному фонду (ПФР), более чем на 550 миллиардов рублей, пишет "Парламентская газета".

Между тем в России все чаще обсуждают тему повышения пенсионного возраста. Говорилось об этом и на недавней большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент успокоил граждан страны, сказав, что решение о повышении возраста выхода на пенсию не принято.

Глава государства подчеркнул, что возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. Очевидно, что на такой шаг властям рано или поздно пойти придется.

Месяц назад глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, заявив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Он пояснил, что единственный выход из этой ситуации – повышать пенсионный возраст.


В ПФР поспешили успокоить взволнованных граждан и заявили, что заявление экс-министра финансов о нехватке денег на выплаты не соответствует действительности.

20 декабря 2017, 16:13

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