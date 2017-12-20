Накопительную часть пенсии заморозили еще на два года

Накопительная часть пенсии останется замороженной как минимум до 2020 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ, принятый парламентом и одобренный главой государства, предусматривает продление до 2020 года заморозки накопительной части пенсии. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует с 2014 года.

Ожидается, что он позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование, который передается из федерального бюджета Пенсионному фонду (ПФР), более чем на 550 миллиардов рублей, пишет "Парламентская газета".

Между тем в России все чаще обсуждают тему повышения пенсионного возраста. Говорилось об этом и на недавней большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент успокоил граждан страны, сказав, что решение о повышении возраста выхода на пенсию не принято.

Глава государства подчеркнул, что возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. Очевидно, что на такой шаг властям рано или поздно пойти придется.

Месяц назад глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, заявив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Он пояснил, что единственный выход из этой ситуации – повышать пенсионный возраст.

В ПФР поспешили успокоить взволнованных граждан и заявили, что заявление экс-министра финансов о нехватке денег на выплаты не соответствует действительности.