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Экономика

Раскрыта схема повышения пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Эксперты РАНХиГС подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. В своей работе экономисты учли эффект и социальные риски. 
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Оптимальным специалисты считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики и уменьшения среднего трудового стажа.

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Сюжеты Пенсия

Главной целью этой меры экономисты назвали повышение возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику, сообщает РБК. Авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России. Среди них – вероятное увеличение уровня бедности россиян, безработица и смертность населения.

Эксперты РАНХиГС уверены: чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, это нужно делать постепенно, чтобы люди и рынок труда успели адаптироваться. Поэтому повышать пенсионный возраст планируют с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее – по шесть месяцев ежегодно.

Повышение пенсионного возраста – одна из самых волнующих тем для россиян. Поднималась она и в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре прошлого года. Глава государства поспешил успокоить граждан, заверив, что решение еще не принято. По его словам, возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. 

Ранее заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин сообщил о том, что размер пенсий может увеличиться на 30% к 2035 году. По словам эксперта, это станет возможным, если будет повышен пенсионный возраст, и распределение средств между Пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным.  

Автор: Людмила Фоканова9 февраля 2018, 12:48

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