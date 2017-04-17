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Экономика

Найдены плюсы повышения пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Размер пенсий в России существенно вырастет, если повысить пенсионный возраст. В свою очередь рост доходов старшего поколения придаст дополнительный импульс всей экономике, считают в правительстве.
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Официального поручения разработать механизм повышения пенсионного возраста в кабмине пока не давали, но этот вопрос активно обсуждается. В качестве аргумента за подобное решение проблемы указывается тот факт, что повышение пенсионного возраста может сопровождаться увеличением размеров страховых пенсий за счет сэкономленных средств, пояснил один из федеральных чиновников.

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В Научно-исследовательском финансовом институте при Минфине подсчитали: если повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и женщин, к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении, или на четыре тысячи рублей (до 17 тысяч). Необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, подчеркнули чиновники. Экспертные расчеты сделали и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, где пока держат информацию в секрете.

На начальном этапе индексация может быть небольшой: всего 1-2% в год. При составлении расчетов экспертная группа исходила из того, что пенсия будет индексироваться как неработающим, так и работающим пенсионерам. Если пенсионный возраст будет увеличен, правительство сможет индексировать выплаты работающим пенсионерам – сейчас работают как раз люди в возрасте до 65 лет, сообщил газете "Известия" директор НИФИ Владимир Назаров.

Специалисты отметили, что впоследствии численность пенсионеров будет увеличиваться, а количество вновь выходящих на пенсию, скорее всего, уменьшится. Таким образом, в будущем прибавка может быть чуть выше.

Решения о пенсионном возрасте в правительстве пока нет. Социальный блок традиционно выступает против его повышения. Минфин же предлагал повысить возраст выхода на пенсию – считается, что это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов.

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что не поручали внешним экспертам делать такие расчеты, а вопрос пенсионного возраста находится в компетенции социального блока правительства. В Минтруде от комментариев отказались.

Автор: Игорь Силецкий17 апреля 2017, 10:35

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