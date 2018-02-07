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Экономика

Названа причина неизбежного повышения пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Eugeny Astashenkov
Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России неизбежно. Об этом заявил бывший министр финансов России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
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По его словам, Международная организация труда полагает, что государство должно обеспечивать минимум 40% величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера. "А с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах – таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить", – заявил он, добавив, что без увеличения пенсионного возраста повысить пенсии россиян не получится.

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Наши граждане, подчеркнул Кудрин, сегодня получают около 33% от своего прежнего заработка. В то же время он отметил, что вместе с повышением пенсионного возраста необходимо увеличить период активной жизни человека. По информации экономиста, сегодня в России этот показатель составляет 72 года.

Он отметил, что Россия рано или поздно должна выйти на эти параметры. "В том числе и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись", – добавил экономист. Кроме того, подчеркнул бывший министр, важнейшими критериями состояния экономики являются развитие образования и здравоохранения, продление жизни граждан, а также совершенствование транспортной инфраструктуры.

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Напомним, ранее в России была продлена заморозка накопительной части пенсии до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует с 2014 года.

Ожидается, что такая мера позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование на сумму в 550 миллиардов рублей.

Повышение пенсионного возраста – одна из самых волнующих тем для россиян. Поднималась она и в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре прошлого года. Глава государства поспешил успокоить граждан, заверив, что решение о повышении срока выхода на пенсию еще не принято.

По его словам, возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. Очевидно, что на такой шаг властям рано или поздно пойти придется.

Автор: Иван Поляков7 февраля 2018, 14:42

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