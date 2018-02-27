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Как увеличить пенсию

Фото: GLOBAL LOOK press
Аналитики выяснили, что временный отказ от социальных выплат по старости поможет пожилым гражданам в будущем повысить размер пенсии. Благодаря этому человек получит премиальные пенсионные баллы, от количества которых зависит величина выплат. 
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Однако для того чтобы временный отказ себя оправдал, пенсионеру придется прожить много лет. Иначе это просто невыгодно.

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Сюжеты Пенсия

Если оформить пенсию на пять лет позже установленного срока, фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов – на 45%. Если человек пойдет в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь через десять лет, выплата возрастет в 2,11 раза, а сумма баллов – в 2,32 раза, сообщает "Утро.ru".

Например, некий 60-летний пенсионер имеет 30-летний стаж работы. За долгую трудовую жизнь ему начислили 100 пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2018 году составляет 81,49 рубля, фиксированная выплата – 4982 рубля 90 копеек в месяц.

Таким образом, пенсионер получит пенсию в размере 13131 рубль 90 копеек. Если же он дождется 65-летнего возраста – сможет получать от государства 18592 рубля 79 копеек в месяц (без учета индексации за истекшие пять лет и при старой стоимости пенсионного балла).

Однако прежде чем делать выводы, нужно подсчитать, сколько денег потеряет пенсионер за те пять или десять лет, когда он не будет получать выплаты. Если гражданин повременит с уходом на заслуженный отдых всего год, он недополучит от государства 157500 рублей в год. При этом надбавка за год простоя составит всего десять тысяч рублей.

На сайте ПФР отмечается, что в 2016 году региональные отделения фонда приняли 18,2 тысячи решений о назначении пенсий позднее срока возникновения права на них, с применением повышающих коэффициентов. Сколько человек из этого числа понимали, на что подписываются, статистика не уточняет.

Напомним, что в декабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозке накопительной части пенсии минимум до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует уже четыре года.

За месяц до этого заявления главы государства руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, сообщив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Экс-министр финансов пояснил, что единственный выход из ситуации – повышать пенсионный возраст.

Однако в Пенсионном фонде поспешили успокоить взволнованных граждан. Там заверили, что слова Кудрина о нехватке денег не соответствуют действительности.

Автор: Людмила Фоканова27 февраля 2018, 13:15

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