Названа дата нового повышения пенсий

Министерство труда и социальной защиты предложило проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля. Проект постановления опубликован на федеральном портале.

В документе говорится, что размер индексации соответствует темпу роста прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) за прошлый год. В 2016-м ПМП составил 8 081 рубль, в 2017-м – 8 315 рублей. За прошлый год темп роста составил 2,9%, в связи с этим внесено предложение проиндексировать соцпенсии на 2,9% с 1 апреля 2018 года. Сообщается, что после повышения средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей. В результате она составит 9 062 рубля.



В документе также сообщается, что после апрельской индексации средний размер выплат, полагающихся детям-инвалидам и инвалидам с детства, составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно, пенсия по потере кормильца семьям призывников будет 10 746 рублей. Для граждан из числа инвалидов по причине военной травмы и участников Великой Отечественной войны средний размер обеспечения увеличится на 399 и 292 рубля соответственно.

Что касается Героев России и СССР, кавалеров орденов Ленина и Трудовой Славы, Героев Социалистического Труда и Героев Труда России, то размер их дополнительного материального обеспечения увеличится на 484 рубля и составит 17 185 рублей.

В документе говорится, что благодаря индексации повысится уровень социального обеспечения около 3,9 миллиона пенсионеров, в число которых входят 3,1 миллиона получателей социальных выплат. В целом расходы составят 9,6 миллиарда рублей в 2018 году.