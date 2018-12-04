Резкий скачок цен на хлеб перепугал россиян

Основной причиной эксперты называют неурожай этого года. На втором месте – рост цен на бензин и грядущее повышение НДС.

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб на 4,6% с начала года. Это выше, чем уровень инфляции, которая за это время составила 3,4%.



Аналитики полагают, что к концу года из-за низкого урожая цены вырастут. Но куда более существенным рост окажется в следующем году, пишет Life.ru.



Негативным фактором станет не только низкий урожай зерна, но и повышение НДС до 20%. При производстве хлеба используется множество компонентов и сырья, на которые цены из-за роста НДС поднимутся. К примеру, увеличится стоимость производственного оборудования и его обслуживания.

Заметнее всего поднимутся цены на наиболее высококачественные и дорогие сорта хлеба. Во-первых, потому что в них выше доля импортного сырья и добавок, которые закупаются за валюту. Во-вторых, потому что эта категория товаров к социально значимой не относится и жесткому регулированию не подлежит.



Так, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов настроен скептично. По его мнению, в декабре по отношению к ноябрю пшеничный хлеб может подорожать на 6–7%, ржаной – на 5–6%. Он не уверен, что формирование запасов зерна для возможных интервенций на рынке поможет остановить повышение цен на хлеб.