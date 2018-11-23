Россиян кормили хлебом из будущего

В поселке Винзили в Тюменской области после проверки прокуратуры и Роспотребнадзора закрылась пекарня "Гурман+", передает портал nashgorod.ru. Эксперты обратили внимание на царившую в компании антисанитарию – инвентарь не подвергался механической чистки, отдельная раковина для сотрудников отсутствовала, а условия хранения муки были нарушены. Вдобавок ко всему, пекарня производила хлеб "из будущего". Так, проверка проходила 8 октября, а на упаковке хлеба была напечатана дата изготовления 9 октября. В итоге компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей и внесли представление главе предприятия об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле ответственных органов.

