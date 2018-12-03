На деньги россиян перед Новым годом объявлена охота
Повод нажиться для аферистов дают праздничные распродажи, акции и множество покупок в Сети. Как отметили аналитики, только в первый квартал этого года было 94 миллиона попыток завладеть данными банковских карт пользователей.
Кражу злоумышленники организовывают благодаря поддельным сайтам. В частности, мошенники подделывают известные ресурсы, а в адресе заменяют символы алфавита, сообщает газета "Известия". Перед Новым годом чаще всего делаются клоны онлайн-магазинов.
По словам экспертов, полностью автоматизировать процесс защиты от мошенников в Сети невозможно. Они посоветовали россиянам во избежание кражи не открывать сомнительные ссылки и приходящие на электронную почту подозрительные письма.
Также специалисты отметили,
что ранее атакам аферистов подверглись посетители якобы официального сайта
налоговой службы. Спам-рассылка содержала письмо с требованием немедленно
перейти на сайт налоговиков. После перехода всплывало окно, куда жертва должна
была ввести свои персональные данные от аккаунта, которые затем и отправлялись мошенникам.
Были случаи, когда к письму был прикреплен архив с важным документом. При его открытии скачивался вирус-троянец.
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