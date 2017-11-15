Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому

Международная компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием преступлений, связанных с киберугрозами и хакерскими атаками, раскрыла новый вид банковского мошенничества в Сети. Злоумышленники мониторят группы банков в социальных сетях, ища там потенциальных жертв.

Киберпреступники просматривают запросы клиентов банка в их официальных сообществах и связываются с обратившимися под видом работников кредитной организации. Их цель – получить доступ к деньгам на карте жертвы. В частности, узнать подтверждающий код в SMS, номер или верификационный код (CCV) карты.

Активнее всего мошенники орудуют в группах банков "ВКонтакте". Эксперты не исключают, что преступники могут действовать по данной схеме и в Facebook. "Осенью компания зафиксировала почти двукратный рост активности злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков. Еженедельно эксперты Group-IB выявляют и блокируют десятки поддельных аккаунтов банков", – цитирует представителя Group-IB RNS.

С начала сентября специалистами заблокированы больше ста мошеннических аккаунтов в соцсетях, которые использовались для кражи денег у клиентов банков. Group-IB уведомила о мошеннической схеме банки, чьи бренды были использовались для обмана клиентов.

Отмечается, что киберпреступники реагируют на сообщения пользователей в группах банков в соцсетях очень быстро, как правило, в течение нескольких минут. При этом официальные представители банков из-за высокой нагрузки могут отвечать в течение нескольких часов или даже дней.