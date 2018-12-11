Володин: Россия должна стать пятой экономикой мира
По его словам, доходы превышают расходы почти на два триллиона рублей. Это хороший запас прочности, который обеспечит стабильность в сложной ситуации, отметил Володин. Он подчеркнул, что за последние несколько лет выросли расходы на здравоохранение, инфраструктуру, развитие цифровой экономики.
Спикер отметил, что принятый бюджет позволит решить социальные задачи - улучшить ситуацию в здравоохранении и социальном обеспечении, повысить качество жизни людей. "Для того, чтобы выйти на решение этих вопросов, как раз и необходимы национальные проекты, инициированные президентом в двенадцати направлениях", – сказал Володин.
России нужно стремиться к тому, чтобы стать пятой экономикой мира, заявил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, что это необходимо в непростых условиях, когда на страну оказывается санкционное давление. Решение этой задачи – дело всех граждан, а не только президента, правительства и губернаторов, сказал Володин
"Если сгруппироваться и поставить перед собой такие задачи, мы выйдем на те темпы роста, которые нам необходимы для развития", – уверен спикер Госдумы.
Напомним, в прошлом месяце нижняя палата приняла закон о федеральном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие приоритетные направления развития страны.
Главный финансовый закон предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.
Кроме того, нижняя палата приняла бюджеты внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и соцстрахования.
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