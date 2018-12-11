Володин: Россия должна стать пятой экономикой мира

Принятый бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов позволит решить социальные задачи и обеспечить прорыв в экономике. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты напомнил, что это первый за последние несколько лет профицитный бюджет.

По его словам, доходы превышают расходы почти на два триллиона рублей. Это хороший запас прочности, который обеспечит стабильность в сложной ситуации, отметил Володин. Он подчеркнул, что за последние несколько лет выросли расходы на здравоохранение, инфраструктуру, развитие цифровой экономики.

Спикер отметил, что принятый бюджет позволит решить социальные задачи - улучшить ситуацию в здравоохранении и социальном обеспечении, повысить качество жизни людей. "Для того, чтобы выйти на решение этих вопросов, как раз и необходимы национальные проекты, инициированные президентом в двенадцати направлениях", – сказал Володин.

России нужно стремиться к тому, чтобы стать пятой экономикой мира, заявил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, что это необходимо в непростых условиях, когда на страну оказывается санкционное давление. Решение этой задачи – дело всех граждан, а не только президента, правительства и губернаторов, сказал Володин

"Если сгруппироваться и поставить перед собой такие задачи, мы выйдем на те темпы роста, которые нам необходимы для развития", – уверен спикер Госдумы.

Напомним, в прошлом месяце нижняя палата приняла закон о федеральном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие приоритетные направления развития страны.





Главный финансовый закон предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.

Кроме того, нижняя палата приняла бюджеты внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и соцстрахования.