Россиян напугали новой строкой в платежках ЖКХ

Россиянам с нового года придется привыкать к новой графе в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Эксперты предполагают, что платежи вырастут в десятки раз.

Нововведение касается платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). С 2019 года она может вырасти в десятки раз.

Как выяснили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в ряде российских регионов местные операторы – конторы, ответственные за вывоз ТКО – не церемонясь, переоценили стоимость своей работы. В результате потребителям предстоит ознакомиться с запредельными тарифами.

В то же время, по данным мониторинга, остались муниципальные образования, которые с тарифами не определились вовсе. В этих регионах операторы могут просто перестать вывозить отходы – не будет ясно, сколько им заплатят.

По данным "МК", Госдума уже подняла вопрос законности формирования тарифов. Проверка поручена Федеральной антимонопольной службе. Однако неизвестно, приступило ли к ней ведомство. В некоторых региональных управлениях ФАС подчеркнули, что не получали установки от федерального ведомства на проверку тарифов.

Шокирующие цифры привел комитет Госдумы по экологии, который также выяснял, как обстоят дела с тарифами. По данным думского комитета, платеж для семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз. К примеру, такая семья, проживающая в Красноярском крае, с нового года будет платить за вывоз отходов в 56 раз больше – 13 тысяч вместо 230 рублей.

В некоторых российских регионах взлет мусорных тарифов – уже состоявшийся факт, их утвердили. В платежках они будут зафиксированы только в конце января, когда людям придут первые жировки за 2019-й. Не лучше дело обстоит в тех районах, где тарифы не утверждены. В комитете уверены, что с 1 января там будут валяться горы мусора.