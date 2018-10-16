В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета

Проект федерального бюджета на 2019 и 2021 годы, как ожидается, будет принят Госдумой до конца ноября, а пока на Охотном Ряду продолжается активное обсуждение параметров главного финансового закона страны. О ходе рассмотрения документа рассказал глава профильного комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.





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