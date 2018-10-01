Володин рассказал о преимуществах нового бюджета

В проекте федерального бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы в понедельник, 1 октября. Он отметил, что внесенный правительством документ уже направлен в комитеты нижней палаты и регионы.



Спикер подчеркнул, что Госдума будет рассматривать профицитный бюджет впервые с 2014 года. "Это бюджет новых возможностей развития страны", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что проект главного финансового закона страны предусматривает в будущем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. В сравнении с 2018 годом, рост составит 6,5%. Что касается расходной части бюджета в 2019 году, то она установлена в размере 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.

"Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти два триллиона рублей", – подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты добавил, что в ходе расчета параметров нового бюджета были учтены макроэкономические аспекты, к примеру, уровень инфляции. При этом Володин особо выделил рост несырьевых, ненефтегазовых доходов. В следующем году их объем прогнозируется на уровне 11,671 триллиона рублей, что более чем на 16% больше показателей прошлого года.





Что касается объема внутреннего валового продукта в целом, то в 2019 году он запланирован на уровне 105 триллионов 820 миллиардов рублей. Володин напомнил, что годом ранее этот показатель составлял 92 триллиона рублей.

"В бюджете на трехлетний период предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны, которые определил в своем послании Федеральному Собранию и в "майском" указе президент Владимир Путин", – сказал председатель нижней палаты.

Володин также рассказал, на какие цели будут направлены средства, полученные благодаря профициту бюджета. Одно из направлений – реализация национального проекта "Жилье и городская среда". В следующие несколько лет на эти цели будет выделено 319 миллиардов рублей.





На государственную программу "Развитие здравоохранения" в 2019 году направят 504,2 миллиарда рублей, на программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ" – 177,4 миллиарда (более чем в полтора раза больше прошлых показателей). Значительно увеличиваются расходы и на госпрограмму "Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы" (более 126 миллиардов рублей, рост – 18,1%), на программу "Развитие науки и технологии" (почти 670 миллиардов, рост - 261,5%).

Напомним, проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство внесло в Госдуму в минувшую субботу, 29 сентября. Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет нижней палаты. "Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны в первом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента и майского указа", – отметил он.





Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате. Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы. В старом, бумажном формате остался текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительная записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что в первом чтении проект федерального бюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Он озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал законодатель.